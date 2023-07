Profissionais do Samu são baleados ao atender suspeito de integrar facção criminosa

Dois profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram baleados no sábado (15), na zona Sul de Teresina, no Piauí. As vítimas são uma enfermeira e o motorista de uma ambulância. Eles, supostamente, teriam socorrido um homem que integrava uma facção quando foram alvejados. Ambos receberam os devidos cuidados médicos e passam bem.

Um atendente do Samu de Teresina confirmou a informação . De acordo com a servidora, a equipe foi acionada para atender um homem baleado. Durante a ação para removê-lo do local, bandidos que estavam num carro voltaram e dispararam contra os profissionais.

Existe a possibilidade de que o homem socorrido seja integrante de uma facção criminosa de Teresina. Porém, não se sabe se os criminosos dispararam contra a equipe de saúde ou se queriam concluir a execução da vítima. Após o tiroteio, o médico que integrava a equipe teve que dirigir a ambulância ao hospital.

O motorista e a enfermeira foram atingidos na perna. Ele teve fratura exposta, enquanto ela sofreu apenas um ferimento no músculo. O paciente que estava sendo socorrido pela equipe está em estado grave.