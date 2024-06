Professores das universidades federais decidem encerrar greve

Os professores das universidades federais decidiram, neste domingo (23/6), encerrar a greve que durou quase três meses. O Comando Nacional de Greve da Greve Docente Federal divulgou um comunicado à imprensa anunciando que o acordo apresentado pelo governo será assinado na quarta-feira (26/6).

Entre os dias 17 e 21 de junho, ocorreram reuniões para discutir a proposta do governo federal. Já haviam aceitado os termos os professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) e uma parte dos técnicos-administrativos educacionais. A proposta foi feita pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em uma plenária nacional, 89 votos foram a favor do fim da greve, 15 contrários e houve 6 abstenções, segundo o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe).

No entanto, a Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra Sindical), que representa a maioria dos técnicos-administrativos, decidiu continuar com a greve.

O fim da paralisação depende da assinatura do termo de compromisso entre as partes envolvidas. Após essa formalização, a greve será oficialmente encerrada.

Alteração na carga horária

Nas últimas semanas, o Ministério da Educação (MEC) propôs alterações na carga horária dos professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). O MEC sinalizou que poderá modificar o registro de ponto eletrônico e a carga horária desses professores, revogando a Portaria n.º 983/2020, estabelecida durante o governo Jair Bolsonaro (PL).