Professora enfarta e morre durante reunião de pais em escola municipal

Rosana de Almeida Ferraz, uma professora de 51 anos, morreu após sofrer um infarto durante uma reunião de pais na Escola Municipal de Educação Básica Professor Antônio Gonçalves, em Jandira, região metropolitana de São Paulo, na manhã do último sábado (6). A educadora trabalhava na escola desde 2016 e ministrava a reunião quando passou mal. Não há informações de que Rosana tenha se exaltado com algum responsável de aluno antes de sofrer o infarto.

VEJA MAIS

A secretária de Educação de Jandira, Rosania Morroni, afirmou que a professora recebeu os primeiros atendimentos da professora de Educação Física da escola e de agentes da Guarda Civil Municipal. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e tentou reanimá-la, mas Rosana não resistiu e faleceu.

O velório e sepultamento da professora ocorreram no Cemitério Municipal Álvaro Quinteiro Vieira, na praça da Saudade, em Barueri, na Grande São Paulo, na manhã de domingo (7). A escola onde Rosana trabalhava suspendeu as aulas nesta segunda-feira (8) como forma de homenageá-la e a Prefeitura de Jandira publicou uma nota de pesar e suspendeu as atividades até hoje, em respeito à educadora.

Segundo a nota da Prefeitura de Jandira, a professora era "admirada por todos e deixa inúmeros familiares, amigos, alunos e colegas de trabalho que encontram-se desolados com a notícia".