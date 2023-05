Ex-empregada doméstica se torna professora, doutoranda e cria curso para pessoas em vulnerabilidade

Empregada doméstica aos 12 anos de idade, Kátia Giovana Costa Lima teve uma vida repleta de reviravoltas. Hoje, com 55 anos, ela é escritora, empreendedora, professora e doutoranda em literatura brasileira pela USP (Universidade de São Paulo).

Kátia se mudou para a cidade de São Paulo com sua mãe e seis irmãos, com a proposta de uma vida melhor. Mas a realidade acabou sendo diferente, quando a família foi despejada poucos meses após a mudança . Com tantos desafios enfrentados pela família, ela teve que trabalhar muito cedo como empregada doméstica e largou os estudos na 5ª série do Ensino Fundamental, para morar no emprego.

"O trabalho era o tempo todo. Tinha folga aos domingos, sábado, às vezes, depois do almoço. Isso varia de casa para casa. Algumas eu tenho memória afetiva, outras eu deletei mesmo", relembra.

Kátia só voltou aos estudos na fase adulta, aos 26 anos, quando concluiu o Ensino Médio através do EJA (Educação de Jovens e Adultos). Para realizar o sonho de ingressar na Universidade, ela passou a estudar para o vestibular, um processo que durou 7 anos até finalmente ser aprovada. Sua graduação foi conquistada aos 43 anos, quando foi contratada como professora da rede pública.

A professora tomou gosto pelos estudos e não parou de buscar sua especialização. Em 2014 concluiu seu mestrado e em 2021 começou o doutorado. "Não parei de estudar e cada processo foram três ou quatro tentativas", afirma.

VEJA MAIS

Escritora e empreendora

Kátia dá palestras sobre sua vida e como a educação influenciou na sua superação. (Foto: Arquivo Pessoal)

Com sua experiência e história de vida, Kátia passou a se dedicar a ajudar mulheres que desejam mudar de vida. Ao fazer um trabalho voluntário como professora para a igreja, ela percebeu que gostaria de fazer mais. Junto com 7 amigos, ela fundou o Instituto Pérolas Empreendedoras.

O projeto oferece cursos gratuitos de empreendedorismo para pessoas em vulnerabilidade, através da internet com workshops e palestras. Por enquanto, o projeto ainda não tem um espaço físico para realizar as ações, mas há a expectativa de que em breve isso aconteça.

Em 2017, a professora lançou o livro "Manual da Vitória da Doméstica", onde dá dicas de como conseguiu superar as dificuldades durante sua trajetória. "A ideia do livro era levar minha história de superação para ensinar as pessoas. Ensinar os vestibulandos também. Tem um capítulo que chama 'Os 10 mandamentos do vestibulando', com o passo a passo, como uma mentoria mesmo", explica.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)