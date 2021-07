Procurador-Geral Augusto Aras é contra privatização dos Correios

O procurador-geral da República Augusto Aras se pronunciou, nesta terça-feira (06), em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em andamento no Supremo Tribunal Federal, contra a privatização total dos Correios. "A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos –ECT– até poderia ser cindida, com a desestatização da parte da empresa que exerce atividade econômica", afirmou. Para ele, a estatal até pode ser privatizada, mas não a área de serviços postais e correio aéreo. As informações são da Rádio BandNews.

O procurador-geral da República entende que a privatização total vai contra a Constituição brasileira, que não permite a prestação indireta destes serviços. A ADI foi proposta em dezembro pela Associação dos Profissionais dos Correios.

O pronunciamento de Aras foi após o pedido de novas informações feito pela relatora do caso no Supremo Tribunal Federal, a ministra Cármen Lúcia, com a necessidade de um complemento à petição inicial.