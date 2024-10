Primeira leva de brasileiros repatriados do Líbano chega a São Paulo

Na manhã deste domingo (6/10), 228 brasileiros repatriados do Líbano chegaram ao Brasil em meio ao conflito entre Israel e o grupo Hezbollah. Entre os repatriados estavam 10 bebês de colo e três animais de estimação. O governo federal informou que o voo priorizou o embarque de mulheres, idosos e crianças. As informações são do Metrópoles.

A repatriação foi coordenada em uma ação conjunta entre o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada do Brasil em Beirute e a Força Aérea Brasileira (FAB). O avião KC-30 da FAB, que transportou os brasileiros descendentes de libaneses e libaneses naturalizados ou que vivem no Brasil, pousou na Base Aérea de Guarulhos, em São Paulo, às 10h25, sendo recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A aeronave permaneceu por cerca de duas horas no Aeroporto Internacional de Beirute no último sábado (5/10), menos do que o tempo estimado pela FAB, e fez uma escala em Lisboa para reabastecimento antes de seguir de volta para o Brasil.

De acordo com informações, aproximadamente três mil brasileiros ainda desejam deixar o Líbano devido à escalada do conflito. Estão previstas novas etapas de repatriação, mas as datas ainda não foram confirmadas oficialmente. O brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da FAB, afirmou que o Brasil tem capacidade de repatriar cerca de 500 pessoas por semana.