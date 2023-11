Primeira-dama é flagrada pichando carro e viraliza nas redes; vídeo

No Agreste pernambucano, um vídeo da primeira-dama da cidade de Agrestina viralizou nas redes sociais no último final de semana. Maria das Graças Mendes foi filmada praticando um ato de vandalismo em um carro. No vídeo, é possível ver a mulher pichando um veículo que está estacionado em uma rua, próxima a uma creche municipal.



Nas imagens, a primeira-dama aparece pichando o carro com um spray de tinta vermelha com diversos xingamentos, como "prefeito raparigo" e "rapariga do prefeito".

O prefeito da cidade —e marido dela— é Josué Mendes (PSB). Não há confirmação se o carro é do prefeito.

