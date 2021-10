Preso suspeito de engravidar menina de 13 anos com autorização da mãe da vítima

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na terça-feira (5), suspeito de estuprar e engravidar uma menina de 13 anos. De acordo com a Polícia Civil, a vítima está grávida de sete meses. O caso aconteceu no município de Ribamar Fiquene, interior maranhense, e foi destaque no G1 Maranhão.

A mãe da garota também foi presa por consentir os estupros.

A 10ª Delegacia Regional de Imperatriz, responsável pela investigação do caso, informou que o Conselho Tutelar do município acionou a polícia informando que uma adolescente, grávida, estava convivendo como marido e mulher com um homem maior de idade em um ambiente insalubre.

Com a denúncia, o Grupo de Pronto Emprego (GPE) e o Conselho Tutelar se deslocaram até a casa da garota e constataram a veracidade do que havia sido informado.

Foram presos em flagrante o homem de 22 anos de idade e a mulher, mãe da adolescente, que consentiu os abusos sexuais.

A autoridade policial informou, ainda, que o relacionamento já durava quase dois anos, tendo iniciado quando a garota tinha 11 anos de idade.

Os presos foram apresentados na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Imperatriz para os procedimentos cabíveis.