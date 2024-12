Preso por suspeita de atacar Brasília, jovem diz que tinha 'soldados dispostos para a batalha'

Lucas Ribeiro Leitão, de 30 anos, foi preso por suspeita de planejar atacar Brasília. Um dia antes de ser detido, ele postou, em suas redes sociais, um conteúdo em que falava de "facas, sangue e ameaças". Em uma das publicações, chegou a dizer que tinha “soldados dispostos para a batalha”. As informações são do portal Metrópoles.

“Na virada do ano, a gente vai envadir (sic) a cidade. Já tenho homens meus lá dispostos para a batalha. Vamos pisar na cabeça da serpente”, escreveu Lucas. Ele foi preso temporariamente no domingo (29), na Bahia, próximo à divisa com Goiás, por equipes da Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento (DPCev) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A polícia ainda investiga se ele teve ajuda de alguém. Mas, até o momento, não há evidências de que ele faria parte de um grupo criminoso. Lucas saiu de Fortaleza, no Ceará, rumo a Brasília. Viajou sozinho, pegando carona em caminhões. Ele pode responder por associação criminosa e pelo crime de explosão. Ao ser ouvido e confessar o planejamento do atentado, Lucas se limitou a dizer que “tinha um plano secreto” e que utilizaria “técnicas militares”. A PCDF ainda deve ouvi-lo novamente.

Com Lucas, no caminhão em que estava de carona, foram encontrados dois celulares, um tablet e uma faca. Os itens passarão por perícia. As bagagens dele também serão analisadas. Lucas é corretor de imóveis. No sábado (28/12), a PCDF recebeu uma denúncia anônima sobre as ameaças dele e começou a monitorá-lo.