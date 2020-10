Preso militar que se filmou estuprando sobrinha de 6 anos

Um soldado do Exército Brasileiro de 21 anos foi preso no sábado (24), em Manaus (AM), após ser espancado por populares sob a acusação de estuprar uma menina de seis anos. O homem gravou um vídeo dele mesmo estuprando a criança e compartilhou nas redes sociais. O militar também é tio da vítima.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, preso após a mãe da criança descobrir em uma rede social o vídeo com cenas do crime. As imagens geraram revolta em populares e quase levaram ao linchamento do soldado. Ele foi espancado em via pública e só não morreu porque a polícia chegou a tempo.

Na delegacia, a mãe da vítima contou que a menina tinha ido passar a tarde na casa irmã dela. Ela disse, ainda, que não sabia do estupro até ver a publicação.

Em depoimento, a vítima revelou que ficou sozinha com companheiro da tia e que ele teria pedido para ela ficar nua. A menina não aceitou, mesmo ele partiu para cima dela e cometeu o abuso.

A polícia ainda não tem informações precisas de quem teria publicado o vídeo na internet, mas as imagens foram encontradas no celular da tia da criança.

O acusado foi levado para Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).