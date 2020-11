Preso homem que amputou uma perna durante perseguição policial

Um homem de 26 anos foi preso na quinta-feira (5) pelo crime de tráfico de drogas, em Manaus (AM). Ele já havia rompido a tornozeleira eletrônica e até amputado uma das pernas durante uma perseguição policial.

De acordo com o delegado Denis Pinho, titular do 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito foi preso com uma porção considerável de drogas e balança de precisão.

Na delegacia, foi constatado que ele era procurado por envolvimento em um homicídio que aconteceu em 2014.

“Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ao chegar à delegacia, verificou-se que ele tinha um mandado de prisão em aberto por um homicídio ocorrido no ano de 2014, que foi cumprido agora, nessa ocasião. Samuel já respondia a duas passagens por roubo, por isso estava em posse de uma tornozeleira, que ele mesmo rompeu, e recentemente, foi amputada uma de suas pernas, enquanto ele empreendia uma fuga da polícia”, explicou o delegado.

O suspeito ficará à disposição da Justiça. O material apreendido foi encaminhado à Distribuição de Inquéritos e Termos Circunstanciados de Ocorrência e de Armazenamento de Material Apreendido (Drad).