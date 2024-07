Preso destrói sala de audiência após saber que continuará na cadeia: 'eu não fiz nada, desgraça'

Um preso destruiu uma sala de audiência de custódia no Distrito Federal, na manhã do último domingo (30/6), após receber sentença para ter prisão em flagrante convertida para preventiva. O caso, registrado em vídeo, aconteceu no Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), em São Sebastião.

A gravação do episódio circulou nas redes sociais. Nela é possível ver o momento em que o custodiado se revolta ao ouvir o juiz determinar que ele “permanecerá preso”. Mesmo algemado, o preso chuta uma divisória em acrílico sobre a mesa e começa a gritar enquanto é contido por policiais civis que estão no local. “Eu não fiz nada, desgraça!”, diz o custodiado que logo depois é retirado da sala.

De acordo com o Metrópoles, o preso que reagiu e o outro custodiado que participava da audiência foram presos em flagrante com uma motocicleta furtada. Por conta disso acabaram sendo levados para a carceragem da Polícia Civil (PCDF). Ambos tinham registros de antecedentes por atos infracionais análogos a crimes cometidos quando tinham menos de 18 anos.

Porém, o custodiado que reagiu cumpre pena em prisão domiciliar por roubo majorado e chegou a ser interno do sistema socioeducativo por ato infracional análogo a crime de roubo cometido na adolescência.



Os dois foram representados judicialmente pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), que pediu a liberdade provisória de ambos sem pagamento de fiança, ainda conforme o Metrópoles. A razão disso foi por conta da prisão em flagrante não ter envolvido violência ou grave ameaça.

Mesmo assim, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) sustentou que a liberdade dos dois presos representaria risco à sociedade.