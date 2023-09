Detenta é investigada por produzir conteúdo para site adulto dentro de presídio

A Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba (Seap) deve abrir uma investigação para apurar a conduta de uma detenta do presídio feminino do município de Patos, que produzia imagens íntimas dentro da penitenciária para comercializar no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.

Nas imagens, é possível ver a interna fazendo poses, algumas sem roupas, tanto no banheiro quanto na cama do presídio. A direção do presídio tomou conhecimento do material, vazado nesta segunda-feira (18), e determinou uma revista na cela em que a presa está lotada. Após a vistoria, um celular, carregador e fones de ouvido foram apreendidos. Não foi divulgado o período que a detenta produzia e vendia o conteúdo dentro da unidade prisional

Em entrevista ao Portal T5, o secretário executivo da Seap da Paraíba, João Paulo Barros, disse que a mulher presa que aparece nas fotos e vídeos trabalhava na cozinha da penitenciária. Ainda segundo ele, a interna “foi imediatamente desligada e conduzida ao setor de isolamento”.

A detenta em 8 de fevereiro de 2022 em São José do Egito, Pernambuco, em uma ação conjunta de policiais pernambucanos e paraibanos. Ela cumpre pena referente à acusação de ser mandante de um assassinato na cidade de Patos.

Em nota divulgada, a Seap da Paraíba diz que a "Corregedoria da pasta já foi acionada e todas as providências cabíveis estão sendo tomadas para que haja a responsabilização dos envolvidos na medida de seus atos."

A nota informa ainda que "tais fatos isolados não condizem com a realidade do atual sistema prisional paraibano, renovando o compromisso com a moralidade, segurança e fiel cumprimento das Leis".

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)