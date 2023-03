Presidente Lula se emociona ao saber que creche terá o nome do neto falecido

Durante um evento em Rondonópolis (MT), onde esteve nesta sexta-feira (3) para fazer a entrega das chaves de 1,4 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi surpreendido com uma informação que o deixou emocionado.

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos Junqueira de Araújo, conhecido como Zé Carlos do Pátio, aproveitou a cerimônia de entrega das novas moradias populares para anunciar que dará o nome do neto do presidente, Arthur Lula da Silva, que faleceu em 2019, aos sete anos, a uma creche que está sendo construída no município.

Em seu pronunciamento, Zé Carlos justificou a decisão: “E na construção da creche, eu fui autorizado pela Dona Janja, a creche leva o nome do Arthur Lula da Silva. Eu não ia falar isso, não. Eu sei o que é a dor de um avô que sofreu, que estava lá, lá em Curitiba e teve que ver isso. Presidente Lula, você é forte, você é um cara muito importante para nós”, disse o prefeito.

O neto do presidente faleceu em decorrência de uma infecção generalizada causada pela bactéria Staphylococcus aureus. Na época, Lula estava preso em Curitiba (PR) e obteve permissão da Justiça para comparecer ao velório.

Arthur chegou a ir visitar o avô em Curitiba por duas vezes. Ele é filho de Sandro Luis Lula da Silva e Marlene Araujo Lula da Silva, além de neto da falecida ex-primeira-dama Marísia Letícia.