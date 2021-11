Presidente do Inep vai ao congresso e diz que Enem e Enade estão garantidos

Em pronunciamento à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas, garantiu nesta quarta-feira (10) que a edição desse ano do Exame Nacional do Ensino Médio, não será afetada pelos pedidos de demissão dos 37 servidores, ocorridas na última segunda-feira. As informações são do portal G1 Nacional.

“O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, Enade, serão realizados normalmente nas próximas semanas”, afirmou Dupas.

Segundo ele, a etapa de preparação das avaliações já foi concluída e agora falta apenas a distribuição das provas. "Reforço que as aplicações estão garantidas, pois as fases preparatórias foram cumpridas, restando a distribuição das provas para sua aplicação", acrescentou.

Nos últimos dias, 37 funcionários pediram para deixar suas funções alegando "fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima" do órgão. Também mencionaram episódios de assédio moral, como a transferência de servidores contra a vontade deles.

Aos deputados, o presidente do Inep disse repudiar qualquer ato de assédio moral e que a movimentação de servidores é feita sempre com base no perfil do funcionário. "Não compactuamos e repudiamos qualquer ato que se enquadre como assédio moral. As tomadas de decisão de movimentação de servidores para outros setores ou cargos foram e serão feitas sempre com base no perfil do funcionário e na natureza da atividade, no intuito de melhorar a execução dos serviços", afirmou Dupas.

O presidente do Inep negou ainda ter exposto servidores do instituto a "situações humilhantes e constrangedoras" no ambiente de trabalho. "Portanto, reafirmo, não há uma orientação e tampouco aconteceram situações em que eu expus as pessoas que compõem o quadro do instituto a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho e no exercício de suas atividades. Não aceito tal condita e peço que, se ocorrer uma situação do tipo com algum servidor, o caso seja denunciado em qualquer um dos canais de comunicação disponíveis", disse.

Entre outras atribuições, o Inep, que é ligado ao Ministério da Educação, é responsável pelo Enem, utilizado para avaliação do ensino médio e ingresso no ensino superior.

A debandada acontece às vésperas da aplicação do Enem, prevista para os dias 21 e 28 de novembro, e também da realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), usado para avaliar cursos de ensino superior e que será neste domingo (14).