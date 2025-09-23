Capa Jornal Amazônia
Presidente da Império de Casa Verde é preso em operação contra tráfico internacional

As apurações começaram após a apreensão de 458 quilos de cocaína no Porto de Vila do Conde, em Barcarena (PA), em 2021

O Liberal
fonte

O presidente da escola de samba Império de Casa Verde e vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, Alexandre Constantino Furtado, conhecido como Teta, foi preso nesta terça-feira (23) durante uma operação que investiga uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

O presidente da escola de samba Império de Casa Verde e vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, Alexandre Constantino Furtado, o "Teta", foi preso nesta terça-feira (23) durante uma operação que investiga uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, Furtado é apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC). A defesa dele não foi localizada até a última atualização desta reportagem.

As apurações começaram após a apreensão de 458 quilos de cocaína no Porto de Vila do Conde, em Barcarena (PA), em fevereiro de 2021. O entorpecente estava oculto em meio a uma carga de quartzo e tinha como destino final o Porto de Rotterdam, na Holanda. Ainda segundo a Polícia Federal, a investigação identificou os integrantes da organização e a complexa estrutura logística montada para enviar cocaína à Europa. Para lavar o dinheiro do tráfico, o grupo utilizava empresas fictícias e investia em segmentos formais da economia, como restaurantes, para dar aparência legal aos recursos ilícitos.

A ação é conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO-SP), que reúne a Polícia Federal e a Polícia Militar. Ao todo, a operação cumpre 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão em cinco estados: São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás.

Na capital paulista, 11 endereços foram alvo de buscas, incluindo dois locais ligados à escola de samba Império de Casa Verde. Mandados também foram executados em Guarujá, Leme, Sorocaba, Embu das Artes, Praia Grande e Caieiras. Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens, direitos e valores até o limite de R$ 291,5 milhões, medida que atinge suspeitos e empresas envolvidas no esquema.

Estrutura da operação

A FICCO-SP é uma força de cooperação criada pelo Ministério da Justiça, em parceria com órgãos de segurança estaduais e federais. Atualmente, a equipe é formada por integrantes da Polícia Federal, da Secretaria da Segurança Pública de SP, da Secretaria de Administração Penitenciária de SP e da Secretaria Nacional de Políticas Penais. A operação contou ainda com o apoio da Polícia Militar de São Paulo e da Receita Federal.

Em nota, a Império de Casa Verde informou que “o corpo jurídico da agremiação está acompanhando o desenrolar dos fatos, mas até o presente momento não há elementos concretos para qualquer declaração adicional, visto que ainda não se confirmou oficialmente o teor completo da ação ou eventuais envolvidos. Reafirmamos o compromisso da Império de Casa Verde com o respeito às instituições e à legalidade. Manteremos transparência junto ao público assim que houver dados verificáveis”.

 

