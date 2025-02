Prefeitura usa humor para combater descarte irregular de lixo: 'Só joga lixo quem é corno'

Um método inusitado para conscientizar a população sobre o descarte irregular de lixo viralizou nas redes sociais nesta semana. Em um vídeo publicado no Instagram, o prefeito de Prata, cidade do interior de Minas Gerais, apresenta uma placa que diz: "Aqui só joga lixo quem é corno assumido."

No vídeo, um homem usando um capacete com chifres aparece descartando lixo em um local inadequado. Logo depois, o prefeito Xexéu Marcel (PP) surge em cena e reforça a mensagem de que "só corno" joga lixo no lugar errado.

"Joga lixo aqui não, rapaz. Ah não, ele pode. É corno. Quem joga lixo em lugar inapropriado deve ser corno. Aqui na cidade de Prata, só joga lixo onde não pode porque é corno assumido. Não tem outra justificativa. Nós temos um Ecoponto municipal para receber o seu lixo. Então, se você é corno, joga lixo aqui. Se não é, joga no Ecoponto," declara o prefeito no vídeo.

A iniciativa faz parte do projeto "Acelera Prata", que inclui a inauguração do primeiro Ecoponto da cidade, no início de 2024. O local recebe materiais recicláveis, entulhos de construção e equipamentos eletrônicos, oferecendo uma alternativa correta para o descarte.

Segundo a administração municipal, a ação não é apenas uma medida ambiental, mas também uma questão de respeito à comunidade e ao espaço coletivo.