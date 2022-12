Prefeitura retira quase 40 toneladas de entulhos em terreno de idoso

Um idoso de 63 anos recusou a ação de limpeza da Prefeitura de Jataí, em Goiás, e ameaçou atear fogo no seu terreno, mesmo com uma ordem judicial que permitia a atividade. Foram retiradas cerca de 40 toneladas de lixo do terreno da casa do homem. Com informações do G1.

Ele precisou ser sedado por equipes médicas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado a um hospital para cuidados psicológicos.

Na decisão em que determinou a limpeza em imóveis do município que estivessem desabitados, fechados, abandonados ou com acesso não permitido pelo morador, o magistrado Thiago Soares Castelliano Lucena de Castro justificou que o principal motivo para a ação é o "controle de doenças", que classificou como uma missão pública.

“Não há dúvida que o controle de doenças configura interesse público", diz. No entanto, segundo o registro policial, quando as equipes de limpeza e os policiais chegaram ao local, o idoso pegou um facão e uma foice e jogou pedras na viatura e nos policiais. Mesmo com apresentação da ordem judicial, ele não autorizou a entrada das equipes no local.

Os policiais ainda descrevem que, durante sua resistência à limpeza, o homem chegou a abrir o registro do botijão de gás. Neste momento, a corporação solicitou apoio do Corpo de Bombeiros e do Samu, com o objetivo de conter um possível incêndio no local.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)