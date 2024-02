Prefeitura no interior de Santa Catarina oferece vagas com salários de até R$ 24,4 mil

A Prefeitura de Cantanduvas, oeste de Santa Catarina, divulgou o novo concurso público que oferta 21 vagas. A ocupação dos cargos é imediata e também será formado um cadastro de reserva para cada nível de escolaridade oferecido, de alfabetizado até superior. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais, com o salário podendo chegar até R$ 24.490,51.

As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de fevereiro pelo site oficial da banca organizadora , será cobrada uma taxa de inscrição que varia no valor de R$ 60 a R$ 100 reais.

Requisito de escolaridade para cada cargo

Cargos de nível alfabetizado

· Agente de Copa e Higienização;

· Agente de Serviços Gerais.

Cargos de nível fundamental

· Agente de Saúde e Combate às Endemias;

· Motorista;

· Operador de Máquinas (Escavadeira Hidráulica);

· Operador de Máquinas (Motoniveladora);

· Operador de Máquinas (Trator de Pneus);

· Agente Comunitário de Saúde.

Cargos de nível médio

· Agente Administrativo;

· Cuidador Infantil;

· Auxiliar de Consultório Odontológico.

Cargo de nível técnico

· Fiscal de Obras e Posturas.

Cargos de nível superior

· Médico Clínico Geral;

· Médico Ginecologista;

· Fonoaudiólogo;

· Nutricionista;

· Odontólogo;

· Professor de Artes;

· Professor de Educação Física;

· Professor de Língua Estrangeira – Inglês.

Mais informações a respeito das vagas e do cadastro para reserva podem ser consultadas no edital, disponível site do concurso.