Morador que planejava se vacinar pela sexta vez contra a Covid-19 é alvo de investigação

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) investiga um caso curioso que é também considerado preocupante. Um morador teria conseguido tomar cinco doses de vacinas contra a Covid-19, no Rio de Janeiro, e estava se preparando para a sexta imunização. As informações são do portal G1 RJ.

De acordo com as apurações, não se trata de um “bug” no sistema do registro. No histórico de vacinação, consta que a pessoa teria tomado as segundas doses antes das primeiras, e duas aplicações em menos de 15 dias.

Outro detalhe chamou a atenção dos responsáveis pela SMS, foi o fato de existir mistura entre doses da vacina Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac. Veja:

12 de maio: 1ª dose da Pfizer;

5 de junho: 2ª dose da AstraZeneca;

17 de junho: 2ª dose da CoronaVac;

9 de julho: 2ª dose da Pfizer;

21 de julho: 1ª dose da CoronaVac;

Semana de 16 de agosto: tentativa da 6ª dose.