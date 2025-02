Prédio em construção desaba na Zona Norte de São Paulo e deixa dois feridos

Um prédio em construção desmoronou na manhã desta quinta-feira (13/2) na Vila Nova Cachoeirinha, localizada na Zona Norte de São Paulo, resultando em dois feridos.

Moradores da região registraram imagens que mostram uma densa nuvem de poeira se espalhando logo após a queda da estrutura.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um dos feridos é um homem que sofreu uma fratura exposta na perna e precisou ser encaminhado ao Pronto-Socorro do Mandaqui, em Santana, também na Zona Norte. Já a outra vítima teve apenas ferimentos leves e recusou atendimento médico no local.

Para atender à ocorrência, os bombeiros enviaram 11 viaturas até o endereço do incidente, na Rua Pedro Osório Filho.

O barbeiro Orlando D’Ávila, comerciante na região há duas décadas, relatou ao g1 São Paulo que a queda do prédio provocou um estrondo assustador.

“Nós estávamos dentro do salão quando, de repente, ouvimos um barulho muito forte e tudo começou a tremer. Logo em seguida, surgiu uma grande nuvem de fumaça”, contou.

Segundo ele, a construção havia começado há cerca de seis meses e costumava contar com muitos operários no local.

“Até o final do ano passado, havia bastante gente trabalhando na obra. Mas, hoje, apenas um vigilante estava lá e acabou ferido. Não sei por que os operários não vieram hoje, mas foi por Deus que isso aconteceu assim, pois poderia ter sido uma tragédia ainda maior”, disse.