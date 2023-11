Prédio desaba após rachaduras e fortes chuvas em Gramado (RS); vídeo

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o último fim de semana causaram mais estragos em Gramado. Na madrugada desta quinta-feira (23), por volta das 5h40, um prédio desabou no bairro Planalto após ter sua estrutura comprometida pelas chuvas. O edifício Ana Carolina, localizado na Rua São Pedro, estava interditado desde sábado (18) e não houve registro de vítimas. O desabamento não atingiu o bairro Três Pinheiros.

O bairro Três Pinheiros, o mais afetado pelas chuvas, foi evacuado no sábado após o surgimento de rachaduras de até 150 metros no solo. Cerca de 110 famílias foram removidas do local e o prefeito, Nestor Tissot, declarou emergência no município.

As rachaduras danificaram casas, ruas, calçadas e gramados em vários pontos do bairro. Em alguns casos, surgiram desníveis entre as duas metades dos rasgos.

Até o momento, as chuvas no estado gaúcho obrigaram mais 28 mil a deixarem suas casa. De acordo com os dados mais recentes da Defesa Civil estadual, há 24.976 pessoas desalojadas (que estão na residência de amigos ou familiares) e 3.351 em abrigos públicos no Estado.

Em nota, a prefeitura de Gramado, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil, disse que está trabalhando para auxiliar a população gramadense nas demandas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)