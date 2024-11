Prédio desaba após explosão e deixa três pessoas mortas em Maceió

Três pessoas morreram após a explosão e o desabamento de um prédio de oito apartamentos no Residencial Maceió I, localizado na Cidade Universitária, em Alagoas, na madrugada desta quinta-feira (7). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a suspeita é que a explosão tenha sido provocada por gás de cozinha.

Entre as vítimas confirmadas, estão: Tallyson Felipe, 10 anos, o avô dele, Gilvan da Silva, 67 anos, e Wesley, que não teve a idade divulgada. Outras cinco pessoas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE).

O prédio, tipo duplex, tinha quatro apartamentos no térreo e quatro apartamentos no primeiro andar. A Defesa Civil de Maceió informou que pelo menos cinco prédios vizinhos foram evacuados. Os militares também descartaram que tenham pessoas nos escombros. O cenário no local é de destruição. Há móveis retorcidos espalhados pela rua.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) VÍDEO: Homem acorda com celular pegando fogo embaixo do travesseiro; confira dicas de segurança]]

Por volta das 4h30, moradores da região contataram o Corpo de Bombeiros para relatar uma explosão de gás de cozinha. No entanto, as causas exatas da destruição ainda não foram esclarecidas.

"Há um cheiro de gás muito forte. Nós socorremos cinco pessoas para o Hospital Geral Estado e três corpos dos escombros", disse o tenente Anselmo do Corpo de Bombeiros.

Moradores do entorno do prédio fazem um verdadeiro mutirão para encontrar sobreviventes entre os escombros. "Eu vi muita gente gritando e ajudei como eu pude. Foi tudo muito triste", disse o morador Brás.

A aposentada Maria mora no prédio ao lado, ela disse que estava dormindo quando foi acordada pelo impacto.

"Eu moro no prédio vizinho e me acordei no susto com o impacto da explosão. Fiquei ferida na cabeça por estilhaços. Mas graças a Deus estou bem", disse a moradora Maria.

A Defesa Civil de Maceió compareceu ao local para inspecionar a estrutura dos prédios adjacentes. "Interditamos dois edifícios que estão ao lado do que desabou. Embora ainda não tenhamos esclarecido o que ocorreu, estamos avaliando todos os imóveis para assegurar a segurança da população", afirmou Abelardo Nobre, coordenador da Defesa Civil.

A área está repleta de escombros e destroços espalhados pela rua, e a Polícia Militar isolou a região para proteger a integridade das pessoas.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)