Prazo para renegociar dívida do Fies termina nesta quinta-feira (29/12); confira como solicitar

A Caixa Econômica Federal encerrará nesta quinta-feira (29/12) o prazo para renegociar a dívida do Financiamento Estudantil (Fies). Os usuários poderão solicitar o pedido de 9 às 19 horas. Os descontos chegam até 99% do valor da dívida.

O acordo só passa a valer mediamente pagamento da primeira parcela da renegociação. O procedimento é simples e rápido, tudo por meio do site SifesWeb, pelo aplicativo Fies Caixa ou em qualquer agência do banco.

Desde a publicação da Medida Provisória nº 1.090, Caixa já realizou mais de 192 mil solicitações de renegociação. Foram mais de R$ 5 bilhões de desconto em dívidas com o programa. Veja como renegociar a dívida do Fies.

Como fazer a renegociação

Ao abrir o aplicativo, o estudante deve:

Escolher a opção Renegociação FIES.

Em seguida, Verificar se o contrato está apto para renegociação;

Conferir os dados do contrato;

Simular os tipos de renegociação disponíveis;

Confirmar os dados da renegociação;

Aceitar o termo aditivo e aderir à renegociação;

Emitir o boleto de entrada.

A renegociação será efetivada após o pagamento da primeira parcela.

Outros serviços também são ofertados pela plataforma. No campo Meu FIES, é possível verificar um resumo dos dados do contrato. Já a opção Boleto permite a visualização e a geração do formulário das parcelas em aberto. No botão Perfil, aparecem os dados cadastrados no Fies.