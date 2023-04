Prazo para quitação dos impostos ISS/PF e TLPL termina na próxima segunda-feira (10)

O prazo de pagamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Pessoa Física (ISS-PF) e a Taxa de Licença Para Localização (TLPL) termina na próxima segunda-feira (10). Os moradores de Belém podem optar por quitar em cota única ou com descontos de até 15%, oferecidos pela Secretaria Municipal de Finanças (Sefin).

Desde o mês de março, as guias para pagamento dos fiscos são entregues pelos Correios. Entretanto, o documento de arrecadação também pode ser emitido pelo site da Sefin ou nas unidades de atendimento presencial do órgão.

VEJA MAIS

Quem deve pagar ISS-PF e TLPL?

O ISS-PF deve ser pago por profissionais autônomos, prestadores de serviços, que se inscreveram no cadastro do município de Belém. Já a TLPL é voltada para empresas que são estabelecidas na cidade, para expedição ou renovação do Alvará de Funcionamento, que consiste no licenciamento realizado pelo município.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)