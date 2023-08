Prazo para manifestar interesse na lista de espera do ProUni encerra nesta terça (15)

Encerra nesta terça-feira (15), o prazo para os candidatos manifestarem interesse em participar da lista de espera para o segundo semestre do Programa Universidade para Todos (ProUni) 2023. A lista de espera com o nome dos participantes será disponibilizada para as instituições de ensino na sexta-feira (18).

Os interessados em continuar concorrendo a uma das bolsas integrais e parciais de estudo em cursos de graduação nas instituições privadas de educação superior devem fazer sua manifestação no Portal Único de Acesso.

A classificação dos estudantes é feita de acordo com as opções e notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por modalidade de concorrência, que podem ser de ampla concorrência, ou de políticas afirmativas, como para pessoa com deficiência, autodeclarados indígenas, pardos ou pretos.

Documentação

Os candidatos classificados na lista de espera terão que apresentar, entre os dias 21 e 28 de agosto, a documentação para comprovar as informações apresentadas na inscrição. Essa etapa deverá ser feita na própria instituição de ensino, de acordo com a documentação prevista no edital, para comprovação de formação do ensino médio, pessoa com deficiência e formação para o magistério da educação básica.

O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou 276.566 bolsas para o segundo semestre de 2023. Dessas, 215.530 são integrais e 61.036 são parciais, ou seja, cobrem 50% do valor da mensalidade dos cursos de graduação ou sequenciais de formação específica.

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).