Porteiro é sequestrado e morto por dívida de R$ 88 mil do filho

Um porteiro de 63 anos, identificado como Virgílio José da Silva, foi sequestrado e morto na capital paulista, na noite da última quarta-feira (31), por conta de uma dívida de R$88 mil feita pelo filho.

O corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte ao sequestro. Segundo as investigações, na noite do crime, o filho fez uma viagem urgente.

À polícia, a esposa do porteiro relatou que, por volta das 22h45 da noite do crime, o casal, que estava em casa, ouviu a campainha tocar. Do lado de fora, haviam dois falsos entregadores. Como estava de pijama, a mulher pediu para o marido atender o portão e receber a encomenda, endereçada para o filho de Virgílio. Ao abrir o portão, a vítima acabou rendida.

A mulher correu para o portão e disse ter visto o marido ser colocado à força dentro de um Volkswagen Gol, de cor branca, com insulfilme nos vidros. O carro arrancou em seguida.

Dívida

Inicialmente, o filho alegou que teria viajado às pressas para o Rio Grande do Sul e depois para o Paraguai porque "teria feito um empréstimos com agiotas e ele estava recebendo ameaças".

Em novo depoimento, ele relatou que furtou R$ 88 mil de uma tabacaria no centro da capital, mas foi descoberto. Após o sequestro, o filho teria devolvido o valor.

Presos

Na investigação, a polícia descobriu que a conta pertencia à dona da tabacaria, identificada como Arlete Ribeiro Gomes de Souza Melo, de 56 anos.

Já o comprovante de pagamento foi encaminhado por Paulo para um número de celular que pertencia a Kleber Kretli Lima, 38. Ele é genro de Arlete. Aos investigadores, Paulo também mostrou mensagens que trocou com aquele contato. “Seu pai tá bem, só paga o resto”, diz um trecho da conversa atribuída a Kleber. “Aqui é o crime”.

Na sexta-feira (2/2), a Polícia Civil foi até a casa da empresária e conseguiu prender ela e o genro em flagrante.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com