Portabilidade de celular vai precisar de confirmação por SMS

A partir desta segunda-feira (24), o processo de portabilidade numérica de celulares passou a contar com uma etapa extra de confirmação por SMS para os usuários que vivem no sul do estado de Goiás. Inicialmente, a mudança será aplicada aos telefones com DDD 64 e será expandida gradualmente para outros códigos de área.

Para que a portabilidade seja concluída, o usuário deverá responder ao SMS de confirmação dentro de 30 minutos. Caso contrário, o processo será interrompido. Aqueles que não responderem terão que entrar em contato com a operadora para a qual pediram a portabilidade e solicitar o envio de uma nova mensagem.

A portabilidade numérica é uma possibilidade para os usuários que desejam mudar de operadora sem alterar o número de telefone. O processo é concluído em até três dias úteis após o pedido, a não ser que o usuário peça um prazo maior. Mesmo que o cliente tenha confirmado a portabilidade por SMS, ele ainda pode cancelar o processo entrando em contato com a central de atendimento da operadora.

Segundo a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), de setembro de 2008 a dezembro de 2022, foram realizadas mais de 83 milhões de trocas de operadoras no país. Para auxiliar os usuários com dúvidas sobre o processo, as empresas de telefonia oferecem uma lista de perguntas frequentes sobre portabilidade em seus sites.

Fraudes com pedidos de portabilidade falsos

Nos últimos dias, as operadoras também estão alertando os usuários sobre possíveis fraudes com pedidos de portabilidade falsos. As mensagens enviadas pelas empresas avisam que os SMS de confirmação só são enviados para quem pediu a migração de operadora com a manutenção do número. Caso recebam uma mensagem de portabilidade que não solicitaram, os usuários devem entrar em contato com a operadora e não clicar em nenhum link enviado junto com a mensagem, já que isso pode colocar em risco seus dados pessoais.

Com a nova medida de confirmação por SMS, a portabilidade numérica fica ainda mais segura para os usuários que desejam mudar de operadora.