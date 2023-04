É perigoso carregar o celular no aeroporto? FBI alerta sobre 'Juice Jacking'

É muito comum a bateria do celular acabar e você procurar recarregar em algum local público e gratuito, mas isso pode comprometer a segurança do seu aparelho. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, emitiu um alerta sobre os riscos de usar quiosques de compartilhamento, principalmente em aeroportos, hotéis e shopping centers. Segundo as autoridades, hackers descobriram formas de usar as entradas USB públicas para introduzir malwares, vírus e programas de monitoramento dos celulares.

Embora o alerta tenha sido publicado no dia 6 de abril, a ameaça não é novidade. A prática, conhecida como "juice jacking", faz o roubo de dados telefônicos, como senhas, imagens, endereços e contatos, através de uma porta USB "adulterada". O FBI recomenda que os usuários tenham seus próprios carregadores e usem tomadas elétricas, em vez de quiosques.

Dicas para se proteger do Juice Jacking

Evite estações de carregamento via USB;

Recarregue seu celular apenas em tomadas elétricas;

Use seus próprios cabos e adaptadores;

Priorize produtos originais;

Leve um powerbank (carregador portátil);

Proteja seu telefone com senhas de segurança fortes;

Fique atento aos aplicativos instalados;

Utilize um bom antivírus em seu aparelho;

Caso você decida correr o risco de recarregar em locais que não são de sua confiança, desligue o aparelho e não desbloqueie durante a recarga.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)