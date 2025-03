Porsche de R$ 1,5 milhão vira viatura da Polícia Federal em Santa Catarina; entenda

A Polícia Federal (PF) de Santa Catarina adicionou um Porsche 911 Turbo, avaliado em mais de R$ 1,5 milhão, à sua frota de viaturas. O carro esportivo, que acelera de 0 a 100 km/h em menos de três segundos, foi apresentado na última sexta-feira (27), durante a inauguração da Delegacia de Migração (Delemig) em um shopping de Florianópolis.

O veículo de luxo foi apreendido em junho de 2024, em Camboriú, durante a Operação Toppare, que investigou crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e tráfico internacional de drogas. Na ocasião, foram sequestrados bens avaliados em mais de R$ 35 milhões. Após a apreensão, a Justiça Federal de Santa Catarina autorizou, de forma provisória, que o carro fosse utilizado pela PF.

Para ser convertido em viatura, o Porsche 911 Turbo foi personalizado com a identidade visual da instituição. Segundo a Polícia Federal, o objetivo da incorporação do veículo é garantir sua preservação e utilizá-lo em benefício do interesse público. No entanto, a corporação destacou que o carro não será empregado em operações cotidianas.

Atualmente, a viatura de luxo está em exposição no piso L1 do Floripa Shopping, como parte das celebrações dos 81 anos da Polícia Federal, comemorados na última sexta-feira (28).