Florianópolis se rende ao Pará e prefeito faz imersão na culinária do Estado; veja vídeo

Do Norte ao Sul do Brasil, a cultura do Pará se faz conhecida — seja pelas canções, os costumes ou a culinária única. Em Santa Catarina, por exemplo, a presença expressiva de paraenses chama a atenção. Segundo o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), filhos de mães paraenses representam 2,2% dos nascimentos no estado.

Na capital, Florianópolis, até o prefeito Topázio Neto se rendeu aos hábitos gastronômicos do Pará e provou tacacá, arroz paraense e bolo podre. Os pratos foram produzidos pelo restaurante Amazon Fruit, fundado por paraenses em 2016. “Tô fazendo um intensivão da culinária paraense. Descobri que boa parte dos novos migrantes de Floripa vem de lá”, diz o prefeito.

Enquanto prova os diferentes sabores do tucupi, jambu, goma, camarão e tapioca, Topázio explica o que é cada prato. “É um ingrediente bem interessante. É uma folha que deixa a boca dormente. É diferente”, fala o prefeito se referindo ao jambu. Topázio sugere o arroz paraense para aqueles que desejam experimentar a culinária do estado da COP 30.

O bolo podre, doce típico que tem tapioca como ingrediente principal, é classificado pelo prefeito como “uma sobremesa espetacular”. “O que faz a nossa cidade essa delícia de viver também é essa troca de cultura, de experiências. Isso é maravilhoso”, destaca.