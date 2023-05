Por que ovo explode? entenda o risco de cozinhá-lo no micro-ondas; vídeo

Você sabia que o ovo pode explodir depois do cozimento? Foi o que aconteceu, na última segunda-feira (8), com a influenciadora Rafa Uccman após o preparo da proteína no micro-ondas. A pesar do susto, Rafa não se machucou. Assista ao vídeo.

Mas afinal, por que o ovo pode explodir ao ser cozinhado no micro-ondas?

A resposta é simples. Quando o ovo vai para o micro-ondas, de casca mesmo, ele é submetido a radiações intensas. A gema por sinal, é mais sensível que a clara. O calor é acumulado é dissipado assim que é cortado. De forma técnica, as proteínas da gema criariam bolsões de água durante o aquecimento no micro-ondas, que ficam muito quentes abaixo do ponto de ebulição (100°C). Quando são partidos com um garfo ou até mesmo com os dentes, eles entram em ebulição e explodem! Não está descartada a possibilidade do ovo explodir ainda no micro-ondas.

Como fazer para o ovo não explodir no micro-ondas?

Já existem no mercado equipamentos de plástico e silicone, por exemplo, próprio para o aquecimento de ovos. Os preços variam de R$ 7 a R$ 40 reais, mais as taxas de frete. Para o uso, vale retirar as cascas do ovo e colocar nesses espaços e assim, com segurança, levar ao eletrodoméstico. Veja alguns modelos!