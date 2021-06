Por medo de Lázaro, família de grávida e caseiro dorme dentro de carro

Uma família com quatro filhos dormiu dentro de um carro, neste sábado (19), na frente da sede da força-tarefa montada para prender Lázaro Barbosa, acusado de cometer vários crimes e perseguido pela polícia há 12 dias. O caseiro Manoel de Oliveira, que mora em uma chácara na cidade de Colcalzinho de Goiás, os filhos e a mulher, que está grávida, temem que o criminoso apareça na casa onde moram. As informações são da TV Anhanguera, afiliada da Globo.

“Não vou esperar a morte bater à porta. Por isso viemos ontem. Saímos só com a roupa do corpo. Não deu tempo de pegar nem a máscara”, desabafou o caseiro.

A esposa de Manoel, Jorlene Costa, conta que outros vizinhos também estão indo em direção à cidade, onde a sensação de segurança é maior. "Todo mundo está saindo de suas casas por medo. Se ficar, a gente pode ter o fim de várias pessoas que ele vem matando. Como sou caseira de um lugar, não tenho outro local para ficar. Por isso, peguei meus filhos e vim com o carro aqui. Eu prefiro dormir no carro a ver um filho meu morto", disse a grávida de seis meses.

Neste domingo (20), as buscas entram no 12º dia. Policiais de elite das polícias Civil, Militar e Federal fazem as buscas por Lázaro, que é suspeito de cometer vários crimes em, pelo menos, três estados.

Os agentes usam helicópteros, drones com visão térmica, cães farejadores, equipamentos com visão noturna e forte armamento. As buscas concentram-se na mata e próximo a rios. De acordo com policiais, por ser caçador, o criminoso se esconde com facilidade.