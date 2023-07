Por falta de assistência da Prefeitura, mulher improvisa prótese com copo de liquidificador

Ana Paula Rodrigues, de 47 anos, encontrou uma solução inusitada ao usar um liquidificador para fabricar uma prótese para a perna esquerda. A medida foi necessária para melhorar a rotina diária, já que a mulher espera mais de um ano por uma prótese oficial, por parte assistencial da Prefeitura de Sobral, no Ceará.

Ana teve o membro amputado devido complicações de saúde. O jeito foi improvisar uma 'perna artesanal' com um copo de liquidificador e um cano de PVC. Antes da operação, atuava como faxineira e ambulante. Teve que parar devido o avanço de um câncer e do diabetes. A necessidade de amputação total da perna surgiu após ela sofrer uma ferida que não cicatrizava em seu pé esquerdo.

Mesmo com um apoio financeiro da prefeitura, o auxílio não é suficiente para suprir as necessidades, deixando-a com a obrigação de trabalhar para sustentar sua família. Apesar dos esforços, Rodrigues enfrenta dificuldades para se locomover em casa, dependendo de um andador, e não consegue trabalhar.