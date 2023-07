Crianças de creche podem ter ingerido plástico durante consumo da merenda; entenda o caso

Cerca de 120 crianças, de uma creche em Florianópolis, podem ter consumido plástico misturado à merenda escolar. Segundo a Prefeitura do Município, a tampa de proteção de um liquidificador foi triturada juntamente com os alimentos. Professores só perceberam o ocorrido depois que encontraram farelos na comida.

A prefeitura está acompanhando de perto a situação e contratou - de maneira emergencial - a pediatria do Hospital de Caridade, na comunidade Morro do Céu, para servir de retaguarda de atendimento caso necessário.

Segundo a diretora de educação infantil, Janaina da Silva João, o objeto teria caído no eletrodoméstico enquanto a comida estava sendo processada e o "ruído natural da creche" fez com que as merendeiras não notassem o ocorrido.

Em caso de algum sintoma, como dor abdominal, a secretaria de saúde está orientando as famílias a procurarem o serviço de telemedicina, o Alô Saúde Floripa, que vai atender os pais e direcionar para as UPAs com atendimento preferencial ou para o Hospital de Caridade. Qualquer consulta ou exame emergencial será providenciado pelo município, seja na rede privada ou pública, em caso de necessidade.