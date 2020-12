Por ciúmes da mulher, homem joga enteada de dois meses em igarapé

Um homem foi preso suspeito de ter jogado a enteada de dois meses em um igarapé em Manaus (AM). De acordo com a Polícia Civil, ele contou detalhes sobre o crime nesta terça-feira (15).

O delegado Vinicius de Melo, do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), relatou que o suspeito, de 22 anos, contou à autoridade policial que não aceitava a menina Heloísa. O suspeito disse, ainda, que estava transtornado, com ciúmes, porque a esposa havia chegado tarde em casa. Então, ele pegou a criança, que é fruto de uma outra relação, embrulhou em um lençol e jogou no igarapé. O crime aconteceu por volta de 1h.

“O suspeito não aceitava a criança ser fruto de outra relação. Ele agiu com frieza e ciúmes”, explicou o delgado.

O suspeito também relatou à polícia que, ao chegar em casa, avisou a esposa que a correnteza havia levado a menina.

Uma busca teria sido iniciada por moradores das proximidades. No início da tarde, a Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem, que estava com drogas e não teria negado sobre o crime.

O Corpo de Bombeiros também realizou buscas, mas não encontrou o bebê.

Caso confirmado o crime, o suspeito responderá ser indiciado por homicídio qualificado.