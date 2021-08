Populares encontram corpo coberto por lençol ao lado de cemitério

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado no último domingo (01) ao lado do cemitério São Francisco, em Manaus.

Populares que passavam pelo local encontraram a vítima e acionaram a polícia. O corpo estava com as mãos e pés amarrados, enrolado em um plástico e coberto com um lençol escuro.

Segundo informações da polícia, a vítima foi baleada com um tiro na cabeça. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).