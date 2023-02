Ponte que liga Rio Grande do Sul a Santa Catarina cai com 100 pedestres

Uma ponte pênsil com capacidade para 20 pessoas caiu na madrugada desta segunda-feira (20), por volta das 2h30, entre os municípios de Torres (no Rio Grande do Sul) e Passo de Torres (Santa Catarina). No momento do acidente, cerca de 100 pedestres estavam no equipamento, de acordo com a prefeitura da cidade gaúcha. Pelo menos 30 pessoas já foram resgatadas da água, mas ainda há desaparecidos.

Entre os resgatados, há feridos, segundo a Brigada Militar (BM) e o Corpo de Bombeiros. "Essas pessoas saíram do carnaval de Passo de Torres e vinham a pé para o Rio Grande do Sul. Havia cerca de 100 pessoas atravessando a ponte no momento da queda. A capacidade é de 20 pessoas – há uma sinalização antiga no local", informou o secretário de Turismo de Torres, Matheus Junges.

A ponte é sustentada por cabos, para passagem de pedestres. Ela foi inaugurada na década de 1980. Ainda não há informações sobre como e quando foi feita a manutenção da estrutura.