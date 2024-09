Poliomielite: vacina da ‘gotinha‘ será substituída por dose injetável até o dia 4 de novembro

A vacina oral da poliomielite bivalente (VOPb), conhecida como “gotinha” e aplicada atualmente em duas doses, será substituída por uma dose de vacina inativada poliomielite (VIP) que é injetável, como detalhado pelo Ministério da Saúde. A mudança se dará até o dia 4 de novembro. A decisão foi baseada em critérios epidemiológicos, evidências científicas sobre a vacina e recomendações internacionais para deixar o esquema vacinal ainda mais seguro.

O Ministério da Saúde já enviou recomendações aos estados para desenvolverem ações e preparem seus respectivos municípios para a retirada da VOPb e a substituição das doses de reforço. Também de acordo com a pasta, o objetivo é que o esquema vacinal contra a doença seja exclusivo com VIP em todo o Brasil.

Países como os Estados Unidos e nações europeias já utilizam esquemas vacinais exclusivos com a VIP. Segundo dados da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), até o momento, o Pará já registrou 82,95% de cobertura da VIP, superando os 75,27% alcançados em 2023. - checar com a SESPA essa informação

A substituição no Brasil foi amplamente discutida em Reunião da Câmara Técnica Assessora em Imunizações (CTAI) e recebeu aval do colegiado. A decisão contou com a participação dos representantes de sociedades científicas, com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e acompanhamento da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Esquema vacinal

O esquema vacinal atual contempla a administração de três doses da VIP aos 2, 4 e 6 meses e duas doses de reforço da VOPb, a gotinha, aos 15 meses e aos 4 anos. A partir de 4 de novembro, com a VOPb deixando de ser utilizada, será necessária apenas uma dose de reforço com VIP, aos 15 meses, de modo que o esquema vacinal com o referido imunobiológico será: 2 meses – 1ª dose; 4 meses – 2ª dose; 6 meses – 3ª dose; e 15 meses – dose de reforço.

A nova estratégia para uso da VIP é mais um passo na erradicação da poliomielite no Brasil. O país está há 34 anos sem a doença e contabiliza 47 anos de sucesso de uso da VOP nas estratégias de vacinação no combate contra a poliomielite desde que foi introduzida de forma oficial em 1977. A Redação Integrada de O Liberal apura com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e com a Secretaria de Estado da Saúde (Sespa) como será essa mudança no Pará e em Belém.