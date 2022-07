Policial que matou petista é denunciado pelo Ministério Público

O policial penal federal Jorge Guaranho foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná, nesta quarta-feira (20), pelo homicídio duplamente qualificado do guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Arruda, ocorrido no dia 9 de julho. O MP apontou como um dos agravantes o “motivo fútil” para o homicídio, “havendo a querela sido desencadeada por preferência político-partidária”. Promotores também registraram outra qualificação: a possibilidade de a ação “resultar em perigo comum”, ou coletivo. Isso porque o suspeito atirou em um local onde havia várias pessoas. As informações são do Metrópoles.

VEJA MAIS

Jorge Guaranho, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, foi até a festa de aniversário da vítima provocar o aniversariante, que havia escolhido como tema o PT e o ex-presidente Lula. Depois de se desentender com o aniversariante, o policial penal foi embora, mas voltou e atirou na vítima, que revidou.

Apesar de a denúncia ter sido oferecida, o promotor Tiago Lisboa Mendonça explicou que ainda faltam cinco laudos da perícia, incluindo o do celular do atirador. Para ele, os laudos serão importantes, mas “não são imprescindíveis ao oferecimento da denúncia”, que poderá ser editada em caso de fatos novos.