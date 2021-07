Policial penal dá coronhadas em vizinho por suposto barulho no andar de cima

Um policial penal arrombou a porta do apartamento de uma família, agrediu o vizinho com socos e coronhadas, e apontou uma pistola contra ele por supostos ruídos no andar de cima e as brincadeiras de uma criança de dois anos. As informações são do jornal O Dia.

O agressor é agente da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e estava fora do horário de serviço. Ele teria cometido as agressões na última segunda-feira (12) após uma discussão no condomínio, no Rio de Janeiro. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) e ele chegou a ser preso. No entanto, foi solto após pagar fiança e responderá em liberdade.

O analista de sistemas Leandro Citro, agredido na frente da esposa e da filha, segue com medo de voltar para o apartamento e está casa de um familiar. Ele levou pontos na cabeça por conta das coronhadas e ficou com hematomas no olho. "Eu esperava a morte", disse.

"Ele morava embaixo do meu apartamento e sempre reclamava que tinha ruído. Eu tenho uma filha de dois anos, e às vezes cai um brinquedinho, ou outro. Ele reclamava publicamente em grupos de WhatsApp, mas nunca veio até a gente para conversar", relatou Leandro.

A agressão aconteceu na última segunda, por volta das 23h. "Ouvi ele gritar na janela que ia levar uma bala para a gente. Ele tocou a campainha. Vi pelo olho mágico um homem, mas ele não parecia portar uma arma. Quando eu abro a porta, ele põe a arma na minha cara. Tentei fechar a porta, medi forças com ele, mas ele conseguiu arrombar", relembrou o analista.

A briga foi para o corredor e foi registrada pelas imagens das câmeras de segurança. O homem empurra Leandro e a esposa, segurando uma pistola na mão.

Após alguns minutos de luta corporal, a vítima conseguiu tomar a arma do policial penal. Na volta para seu apartamento, após levar a arma até a portaria, deu de cara com o vizinho no elevador. Neste momento, o agressor já estava com uma segunda arma.

"Nesse segundo momento, ele me deu coronhadas, tapas na cabeça. Senti uma terrível sensação de impotência. Eu esperava a morte. Ele apontou a arma para mim e minha reação foi correr. Achei realmente que ele fosse atirar pelas costas", destacou.

A Polícia Civil informou que o homem foi preso pelos crimes de ameaça, lesão corporal e invasão de domicílio. Após pagar fiança e ter a arma apreendida, foi liberado e responderá em liberdade.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que o agente responde a um processo administrativo disciplinar por conta do ocorrido: "Esclarecemos, ainda, que durante as investigações, o mesmo permanecerá afastado da atividade fim".