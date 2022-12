Policial penal acusado de matar tesoureiro do PT vai a júri popular

O policial penal Jorge Guaranho, acusado de matar a tiros o tesoureiro do PT Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, vai a júri popular por homicídio duplamente qualificado. As informações são do portal Metrópoles.

A decisão do juiz Gustavo Germano Francisco Arguello foi proferida nesta quinta-feira (01) por volta das 17h20. O magistrado também decidiu pela manutenção da prisão de Guaranho e negou o pedido de aguardar o julgamento em liberdade ao citar a “garantia da ordem pública” e a “particular gravidade do suposto delito em questão”.

A defesa do réu havia pedido à Justiça que ele não respondesse por crime qualificado, mas a Justiça negou o afastamento das qualificadoras. Segundo a decisão, “a admissibilidade da qualificadora do motivo fútil está justificada na prova produzida”. A decisão cabe recurso.

“Do mesmo modo, a qualificadora do perigo comum deve ser admitida. A denúncia descreve que pessoas que ‘remanesciam na festa’ ‘tiveram suas vidas expostas à situação de perigo comum produzida deliberadamente pelo tiroteio iniciado pelo denunciado’“, diz um dos trechos.

Jorge Guaranho é acusado de matar Marcelo Arruda na própria festa de aniversário, em julho deste ano, em Foz do Iguaçu. O tema da festa era o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Após o crime, Guaranho foi preso e segue sob custódia no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, desde 13 de agosto.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).