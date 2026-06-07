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Brasil

Policial é afastado, após ser flagrado agredindo homem em São João de Campina Grande

Polícia Militar paraibana confirmou o afastamento do PM agressor

O Liberal
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Policial se aproxima do homem e o atinge com vários socos no rosto, o homem cai e é levantado por pessoas que presenciaram a ação (Reprodução / Redes Sociais)

A capital paraibana, Campina Grande, no nordeste brasileiro, é famosa por ter um dos São João mais populares nesta época de junho. Neste final de semana, no entanto, uma destas festas registrou uma cena violenta que terminou com o afastamento de um policial militar dos quadros da Corporação. 

A confusão aconteceu no sábado (6) e teve grande repercussão nas redes sociais do país. Nas imagens, é possível ver o momento em que o policial agride um homem com vários socos no rosto. A Polícia Militar informou que abriu um procedimento para apurar as circunstâncias do episódio.

De acordo com a corporação militar, o PM já está afastado de suas funções. Na ação violenta, ele se aproxima do homem e o atinge com vários socos no rosto na frente de dezenas de pessoas. O homem ainda aguenta os socos de pé, mas em seguida cai no chão e só levanta com a ajuda das pessoas que presenciaram a ação.

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pm afasta policial em campina grande

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