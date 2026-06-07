Policial é afastado, após ser flagrado agredindo homem em São João de Campina Grande

A capital paraibana, Campina Grande, no nordeste brasileiro, é famosa por ter um dos São João mais populares nesta época de junho. Neste final de semana, no entanto, uma destas festas registrou uma cena violenta que terminou com o afastamento de um policial militar dos quadros da Corporação.

A confusão aconteceu no sábado (6) e teve grande repercussão nas redes sociais do país. Nas imagens, é possível ver o momento em que o policial agride um homem com vários socos no rosto. A Polícia Militar informou que abriu um procedimento para apurar as circunstâncias do episódio.

De acordo com a corporação militar, o PM já está afastado de suas funções. Na ação violenta, ele se aproxima do homem e o atinge com vários socos no rosto na frente de dezenas de pessoas. O homem ainda aguenta os socos de pé, mas em seguida cai no chão e só levanta com a ajuda das pessoas que presenciaram a ação.