Policiais quebram chão para resgate de idoso preso em esgoto há dois dias

Um idoso foi resgatado no último sábado por dois policiais militares após ficar dois dias preso em uma tubulação de esgoto, em São Matheus, na zona leste de São Paulo. Os PMs quebraram o chão da calçada para socorrer o homem, que não teve a identidade divulgada.

O idoso estava a 30 metros na tubulação de esgoto, após se arrastar e ficar entalado no buraco. Com mau cheiro e sem acesso à agua ou comida, ele passou mais de dois dias até ser resgatado. Familiares suspeitam que o homem sofra de problemas psicológicos e que tenha entrado na tubulação sozinho, por esse motivo.

A PM foi acionada por vizinhos ouviam gritos há dois dias, mas não sabiam identificar de onde vinham os pedidos de socorro. No local, foi necessário quebrar o concreto do chão e as vigas de metal.

Além dos PMs, moradores participaram da operação de resgate. O idoso foi levado para o Hospital Sapopemba com sinais de hipotermia.