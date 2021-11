VÍDEO: Policiais prendem mulher com criança no colo e a imobilizam no chão

Policiais militares do interior de Minas Gerais, da cidade de Itabira, imobilizaram uma mulher com uma criança de colo aplicando um golpe de joelho no pescoço, na noite desta sexta-feira (5). Imagens registradas por populares mostram o momento em que os agentes abordam e derrubam a jovem, que estava acompanhada de outro menino. O caso ocorreu na avenida João Pinheiro, centro da cidade. As informações são do Metrópoles.

Já no chão, e ainda carregando o bebê, um dos policiais a pressiona contra o solo aplicando o golpe. Algumas pessoas que passavam pelo local tentam intervir, mas são impedidas por um outro policial. Depois, uma mulher consegue pegar a criança do colo da mãe, que seguia sendo imobilizada no chão. Em seguida, os policiais levantam a mulher e a colocam na viatura. A vítima não foi identificada.

Imagens fortes: policiais militares de Itabira/MG prendem mulher com criança no colo e aplicam o golpe do joelho no pescoço que a polícia americana matou George Floyd. Vergonha, covardia. Aconteceu agora, há uma hora, na Av. João Pinheiro, centro da cidade. @pmmg190 pic.twitter.com/689tRbtD9i — Afonso Borges (@afonsoborges) November 6, 2021

O prefeito da cidade, Marco Antônio Laje, se manifestou por meio das redes sociais. "Com a responsabilidade de prefeito Municipal, manifesto minha repulsa diante das imagens. As lamentáveis cenas precisam ser apuradas com rapidez e rigor. Este não é o procedimento padrão das nossas escolas militares e do comando geral da corporação. Precisamos e apoiamos uma PM parceira da comunidade e que saiba lidar com situações limites. Especialmente em se tratando de ocorrências envolvendo mulheres e crianças", disse ele no Twitter.

Em nota enviada à Folha de S. Paulo, a PM-MG afirmou que um casal foi preso por porte ilegal de arma de fogo e munições, e que o homem estava com quatro munições de calibre .32. Ainda de acordo com a PM-MG, "para impedir a apreensão da arma de fogo que estava consigo, a mulher se agarrou a uma criança, usando-a como escudo humano e se recusando a largá-la".