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Brasil

Policiais federais aprovam estado de greve e avaliam paralisação

Servidores entram em estado de greve e esperam medidas de valorização e aumento salarial

O Liberal
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Decisão foi tomada após três dias de reunião no DF, com representantes dos 27 sindicatos estaduais (Divulgação)

A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) aprovou o estado de greve da categoria, em decisão anunciada na quarta-feira (26). A medida abre possibilidade para uma paralisação das atividades nos próximos dias, caso não haja avanço nas negociações com o governo federal.

Segundo a entidade, o movimento busca pressionar por propostas de valorização profissional e reajuste salarial para os servidores da Polícia Federal. A expectativa é que a sinalização leve o governo a apresentar alternativas que evitem a interrupção dos serviços.

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De acordo com o vice-presidente da Fenapef, Marcos Avelino, após a aprovação do indicativo, o governo federal iniciou diálogo com a categoria. “Neste momento, há interlocução com dois importantes ministérios, e aguardamos a apresentação de alguma proposta”, afirmou.

A decisão foi tomada após três dias de reunião no Distrito Federal, com a participação de representantes dos 27 sindicatos estaduais da categoria. O encontro foi encerrado na quinta-feira (26).

Ainda segundo a federação, assembleias serão realizadas na próxima semana em todo o país para definir os próximos passos do movimento, incluindo a possibilidade de paralisação.

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