Polícia prende terceiro suspeito da morte de ganhador da Mega-Sena

Foi preso nesta sexta-feira (23) o terceiro suspeito de envolvimento na morte do ganhador da Mega-Sena em Hortolândia (SP), Jonas Lucas Alves, de 55 anos. Trata-se de Roberto Jeferson da Silva, conhecido como "Gordo", de 38 anos, morador de Santa Bárbara d'Oeste, que era dado como foragido pela Polícia Civil. As informações são do portal UOL.

De acordo com a delegada Juliana Ricci, da Divisão Especializada em Investigação Criminal (Deic), "Gordo" se apresentou na delegacia de Piracicaba, por volta de 18h15, acompanhado de um advogado. O suspeito negou participação no crime e alegou que não conhecia vítima.

Além de Roberto, outras duas pessoas foram presas por suspeita de envolvimento na morte de Jonas Lucas. São elas: Rebeca Messias Pereira Batista, de 24 anos, e Rogério de Almeida Spínola.

A mulher é apontada como a titular da conta para onde foram transferidos mais de R$ 18 mil sacados da conta de Jonas. Porém, de acordo com a Guarda Civil Municipal de Piracicaba, a mesma foi encontrada em situação de rua.

Já Rogério tem passagens pela polícia por homicídio, tentativa de homicídio e roubo. Ele foi detido sábado passado (17) em Santa Bárbara d'Oeste (SP), a 35 km de Hortolândia. A investigação aponta que ele estava em um dos dois veículos que abordaram a vítima.

Uma coletiva de imprensa está marcada para a próxima segunda-feira (26), onde a equipe que está à frente das investigações darão detalhes do que já foi apurado sobre o caso.