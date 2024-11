Polícia prende homem suspeito de participar de plano do PCC para matar Sérgio Moro

A Polícia Militar de São Paulo prendeu na noite desta terça-feira (26) um membro do Primeiro Comando da Capital (PCC) suspeito de participar do plano de sequestro e assassinato do senador Sergio Moro (União Brasil-PR).

A prisão ocorreu em Itanhaém, onde o suspeito de 42 anos e parte de uma célula violenta da facção estava escondido em um sítio. Durante a ação, a polícia apreendeu um documento falso e uma arma com numeração raspada.

A PM afirma que o suspeito levantava informações sobre a rotina de Moro no Paraná. Ele era considerado foragido da justiça e tem passagens criminais por homicídio, receptação, formação de quadrilha, roubo e porte de arma de fogo.

Relembre o caso

Em março de 2023, a Polícia Federal desarticulou um plano do Primeiro Comando da Capital (PCC) para realizar ataques contra servidores públicos e autoridades, incluindo homicídios e sequestro com extorsão. Nove suspeitos foram presos acusados de participar da organização.

As investigações da PF apontam que integrantes do PCC já haviam dado início à execução do plano para sequestrar Moro e o promotor de justiça Lincoln Gakiya, que integra o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco).

Os criminosos chegaram a alugar imóveis na rua do senador e a seguir a família do ex-juiz desde, pelo menos, janeiro de 2023.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)