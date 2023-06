Polícia Militar afasta agentes de São Paulo que carregaram homem negro com pés e mãos amarrados

A Polícia Militar de São Paulo afastou seis policiais que carregaram um homem com os pés e mãos amarrados após uma suspeita de furto em um supermercado de Vila Mariana. O vídeo da abordagem circulou pelas redes sociais e muitas pessoas repudiaram a forma que o homem era conduzido, pois lembrava formas de tortura alusivas ao período de escravidão no Brasil. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que foi instaurado inquérito para apurar o caso.

“As ações estão em desacordo com os procedimentos operacionais padrão da instituição”, informou a SSP, por nota, à Agência Brasil. As imagens registradas pelas câmeras operacionais portáteis, nos uniformes dos policiais, foram inseridas como prova nos autos do inquérito. A secretaria também informou que o autor das imagens foi levado até a delegacia, onde questionou o procedimento adotado pelos PMs. Ele foi registrado como parte no registro da ocorrência. “A autoridade policial solicitou as imagens gravadas pelo celular da parte e [as] anexará na investigação”, acrescentou.

Sobre a passagem do homem pela unidade de pronto atendimento, a prefeitura de São Paulo informou ter solicitado das autoridades “a completa investigação dos fatos nos termos da legislação em vigor”. A prefeitura não informou se o homem chegou a ser atendido na unidade, nem se algum funcionário chamou a Polícia Militar.