Polícia investiga incêndio em apartamento que abrigava munições em Campinas

A Polícia Civil de São Paulo investiga o incêndio que iniciou em um apartamento e deixou 44 pessoas feridas na cidade de Campinas, no interior do estado paulista, na noite do último sábado (24/2). O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Campinas. Uma perícia foi marcada para a manhã deste domingo (25) no local e deve confirmar se o morador do apartamento que pegou fogo guardava munições em casa, que teria, possivelmente, causado o sinistro.

VEJA MAIS

Gravações capturadas durante o trabalho de resgate das vítimas registraram o som de várias explosões. Por conta do risco, não há previsão de liberação para que os moradores retornem ao prédio. Segundo a Defesa Civil, a explosão teria começado em um apartamento do primeiro andar e atingiu outros quatro imóveis. O elevador do prédio e o fornecimento de energia elétrica também foram afetados pelo incidente.

Com os corredores do condomínio tomados pela fumaça, equipes do Corpo de Bombeiros precisaram fazer rapel para resgatar algumas das vítimas. No total, os militares resgataram um cachorro e 44 pessoas com ferimentos leves. Quatro moradores que estavam em andares superiores tiveram de ser resgatados de rapel, com a ajuda de cordas.

As vítimas do incêndio foram encaminhadas para o Hospital Casa de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento de São José. Um engenheiro da Prefeitura de Campinas deve avaliar a situação da estrutura do prédio. No apartamento em que aconteceu a explosão, a cena é de destruição completa.